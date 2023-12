Babbo Natale e Cannavaro consegnano i giocattoli sospesi (VIDEO)

Al Comune di Napoli tradizionale cerimonia del regalo sospeso per centinaia di bambini che vivono in contesti sociali difficili

Cento giocattoli consegnati tanto per cominciare. Nel cortile del Comune di Napoli è andata in scena la tradizionale cerimonia della consegna del giocattolo sospeso ai bambini che vivono in contesti sociali difficili. I primi cento sono stati consegnati oggi, 21 dicembre, da Babbo Natale e da un aiutante speciale: Fabio Cannavaro.

L'ex capitano della Nazionale ha salutato i bambini presenti, si è concesso ai selfie e poi ha lasciato spazio ai regali e al coro degli alunni dell'Istituto Michelangelo. "Oggi doniamo un centinaio di regali, ma da domani cominceremo il tour in tutto il territorio cittadino - spiega l'assessore ai Giovani Chiara Marciani - sono le associazioni a segnalarci i bambini cui regalare un giocattolo e ci segnalano anche i loro desideri. Noi proviamo a realizzarli. Il 29 dicembre saremo al Santobono e al reparto pediatrico del Policlinico. Come ogni anno abbiamo anche raccontato una storia e stavolta è toccato a Maria Grazia Onorato, una giovane calciatrice del Napoli femminile che viene dalla periferia. Ringraziamo Fabio Cannavaro per la presenza, ma soprattutto tutti i napoletani che hanno donato un giocattolo attraverso i negozi che hanno partecipato all'iniziativa".