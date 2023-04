Gioca quattro volte il Napoli ko col Milan: vincita monstre per uno scommettitore di Quarto

Evidentemente ieri sera non tutti credevano che il Napoli potesse vincere. Qualcuno infatti, un utente dell’agenzia ScommesseItalia in via Giorgio de Falco 84 a Quarto, ha ben pensato di giocare quattro volte la vittoria del Milan, riuscendo con il "2" a portare a casa addirittura 7mila euro.

A renderlo noto è Agimeg, che spiega anche come le quote per il risultato esatto fossero addirittura tra le 170 e le 200 volte la posta giocata.