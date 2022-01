Covid in Campania, il rapporto Gimbe: casi in calo ma ospedali in difficoltà

Il Gimbe ha pubblicato il consueto rapporto settimanale sulla situazione Covid a Napoli e in Campania, in questo caso relativo al periodo che va dal 19 al 25 gennaio.

La situazione appare in miglioramento per quanto riguarda i casi. La regione resta invece leggermente indietro in fatto di vaccinazioni e sopra la soglia di saturazione sia per i ricoveri ordinari che per quelli in terapia intensiva.

Casi e ospedalizzazioni

Performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (4226). Si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-31,3%) rispetto alla settimana precedente.

Questo l'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Napoli 1.913; Salerno 1.585; Caserta 1.459; Benevento 1.189; Avellino 954.

Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (31,2%) e in terapia intensiva (13%) occupati da pazienti Covid-19.

Vaccinazioni

In Campania, spiega il Gimbe, "la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 76,8% (media Italia 80,1%) a cui aggiungere un ulteriore 5% (media Italia 4,1%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 77% (media Italia 78,8%)".

La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale, si legge rel rapporto Gimbe, è pari al 6,1% (media Italia 9,1%) a cui aggiungere un ulteriore 20,6% (media Italia 20,3%) solo con prima dose.