Covid, Regione contro Non è l'Arena. Giletti: "Bavaglio inaccettabile"

Replica che è "un tentativo ulteriore di metterci il bavaglio", del resto manca "la disponibilità, o meglio la volontà, al confronto su un tema così importante come la Sanità". Massimo Giletti, conduttore su La7 di Non è l’Arena, parla in questi termini al Corriere del Mezzogiorno delle accuse da parte dell'Unità di crisi di "sciacallaggio mediatico" dopo una puntata – la scorsa domenica – dedicata alla sanità campana.

Il conduttore sottolinea la necessità di un focus sul tema dopo che la regione è piombata dalla zona gialla a quella rossa in fatto di emergenza Coronavirus. Il mestiere del giornalista – sottolinea – è quello di "documentare, raccontare e raccogliere testimonianze", e la produzione aveva (così riporta il conduttore) provato a contattare più volte il portavoce del governatore Vincenzo De Luca.

"Da giorni provavamo ad avere in diretta un interlocutore, ma non ci hanno risposto – ha spiegato Giletti – Non abbiamo offeso nessuno, piuttosto abbiamo documentato con immagini dalla Campania una situazione non certo rassicurante. Siamo in democrazia e mi prendo la liberta di esprimere perplessità sul fatto che la Regione metta nero su bianco che in Campania la Asl effettua i tamponi il giorno successivo alla segnalazione del contagio".

"Avremmo voluto una replica da parte della Regione presieduta da De Luca – aggiunge Giletti a proposito dei dati delle terapie intensive – Hanno visto tutti in diretta che provavamo a rintracciare il suo portavoce, ma il telefonino squillava a vuoto. Ecco, avere una replica sarebbe stato utile per chi ci seguiva da casa, avrebbe dato un contributo importante alla discussione". "Si può discutere su tutto, ma in democrazia la percezione del bavaglio è inaccettabile", è stata la conclusione di Giletti.