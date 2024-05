Grave lutto nel mondo del teatro e del cinema: addio a Gigi De Luca

Il mondo del teatro e del cinema italiano perde un grande protagonista. Si è spento all'età di 81 anni il noto attore napoletano Gigi De Luca.

Straordinaria la carriera dell'artista originario di Torre del Greco, che ha fatto parte delle leggendarie compagnie teatrali di Nino Taranto prima e di Eduardo De Filippo poi. Tradizione proseguita poi con Luca De Filippo.

Al cinema recitò in "Pacco, doppio pacco e contropaccotto", "La leggenda del pianista sull'oceano" e "Napoli velata". Ha partecipato anche alla fiction tv "I bastardi di Pizzofalcone".

Luigi Mennella, sindaco di Torre del Greco, ha voluto ricordare l'illustre cittadino corallino con un post sui social: "Ciao Gigi. Se ne va un pezzo della nostra storia, non solo artistica. Diciamo addio al maestro Gigi De Luca, che tanto lustro ha dato alla nostra città e più in generale all'arte napoletana in tutta Italia. Non ti dimenticheremo".