Gigi D'Alessio, polemiche per la foto con un neomelodico barese: è il figlio del boss

È polemica in queste ore per una foto che ritrae Gigi D'Alessio con Tommy Parisi, cantante neomelodico e figlio del boss barese detenuto Savino Parisi. È stato lo stesso Tommy Parisi a pubblicare – sabato sera – l'immagine su Instagram, foto scattata nel backstage al termine del concerto del musicista partenopeo al Palaflorio di Bari.

Nella foto Parisi indossa un pass per accedere ai camerini, e sorride accanto a D'Alessio che intanto fa il gesto della vittoria con la mano sinistra. Si tratta di un'immagine che ha avuto particolarmente successo sul profilo del cantante barese (23mila follower), con fan in visibilio e in alcuni casi persino speranzosi di un duetto.

Al momento Gigi D'Alessio non ha commentato la foto, ma non è da escludere che il cantante partenopeo potesse non avere idea di chi fosse il padre del cantante che gli ha chiesto una fotografia a fine concerto. D'Alessio è stato indagato in passato per concorso esterno in associazione mafiosa, ma prosciolto da ogni ipotesi di reato. Tommy Parisi, invece, sul finire dell'anno scorso è stato condannato - in primo grado - a otto anni di reclusione e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici per il reato di associazione mafiosa.