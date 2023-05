“Scala reale”, tutto pronto per la quattro giorni di concerti di Gigi D’Alessio in piazza del Plebiscito, che si terranno il 26, 27, 28 maggio, il 2 e il 3 giugno. In piazza è quasi completato l'allestimento dei palchi e delle tribune.

Dopo lo straordinario successo del 2022, con i due show per celebrare i suoi primi trent’anni di carriera, Gigi torna nella sua città con i concerti-evento. Una grande festa in musica per D’Alessio e i suoi fan, che tra sorprese ed ospiti d’eccezione, ripercorreranno insieme i suoi più grandi successi.

“GIGI - UNO COME TE – Ancora insieme” è prodotto da GGD, Friends & Partners e Arcobaleno.

(Il palco di piazza del Plebiscito)