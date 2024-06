Gigi D'Alessio: "Grazie per queste splendide otto serate in piazza del Plebiscito"

"Grazie, grazie e ancora grazie per queste splendide 8 serate che abbiamo trascorso insieme in Piazza del Plebiscito! Grazie a tutte le persone che hanno reso possibile questo progetto e a tutti quelli che ci hanno creduto, ma soprattutto grazie a voi che mi avete fatto sentire a casa. Quello che voi date a me io non lo potrò mai ricambiare… siete la parte migliore dello spettacolo! Un bacio e buona vita a tutti". E' il post con il quale Gigi D'Alessio ringrazia i fan dopo la maratona di concerti tenuti dall'artista in piazza del Plebiscito nel mese di giugno.

Tanti e di grande notorietà i cantanti che si sono esibiti con D'Alessio, boom di ascolti in tv il 13 giugno a sancire la buona riuscita del progetto artistico, anche se non sono mancati i disagi per i residenti a causa delle strade chiuse e del traffico che ha spezzato in due alcuni quartieri di Napoli.