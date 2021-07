Gigi D'Alessio: "Abbiamo l'obbligo di donare. Pensiamo sempre che possano succedere agli altri le cose brutte"

E' stato tra gli ospiti di punta su Raiuno di Mara Venier per Una Voce per Padre Pio 2021

Gigi D’Alessio è stato tra gli ospiti di punta su Raiuno di Mara Venier per Una Voce per Padre Pio 2021. Il musicista partenopeo ha un grande legame con con Padre Pio e con la religione. “Non bisogna pregare solo nel momento del bisogno. Io parlo e chiedo di far stare bene gli altri. Se non stanno bene gli altri non stiamo neppure noi".

Donare

D'Alessio durante la trasmissione ha esortato i telespettatori a donare per chi è più sfortunato: "Penso che ci sia l’obbligo di donare. Ora è il momento di aiutare. Pensiamo che sempre succeda agli altri ma potrebbe accadere a noi, per cui doniamo".

Nuova fiamma

Da settimane i gossip vogliono Gigi D'Alessio fidanzato con Denise Esposito, dopo la fine della storia con Anna Tatangelo. Denise, 28 anni, è una grande fans del musicista. Sui social stanno iniziando a diventare pubbliche le foto delle prime loro uscite pubbliche.