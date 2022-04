"Gigi D'Alessio è morto", ma è una fake news: fan furiosi sui social

"Gigi D'Alessio è morto". Questa la notizia che per alcune ore è circolata con insistenza su Twitter, facendo diventare il nome del cantante napoletano un trend topic. Ovviamente si tratta di una fake news, ma intanto i fan si sono preoccupati ed hanno iniziato a chiedersi cosa fosse successo.

Ovviamente, non tutti ci sono cascati. Molti utenti, infatti, hanno condannato apertamente la circolazione di notizie false che, addirittura - come già successo per altri personaggi famosi - parlano di decesso. Sul social "dell'uccellino blu" c'è chi scrive, ad esempio: "ma che c***o succede perché dite che gigi d’alessio è morto". O ancora: "D'ALESSIO NON SI TOCCA! MUCCUSI ho telefonato personalmente a gigi e gli ho chiesto se è morto, mi ha detto che è vivo".

"In che senso è morto Gigi d’Alessio, non scherzate, la mia vita è finita", scrive un altro utente. O, infine: "ma che ansia ho visto dei tweet dove spacciavate gigi d’alessio per morto non fatelo mai più".