Il gran cuore di Gigi D'Alessio: videomessaggio per un fan non vedente

Gigi D'Alessio registra un videomessaggio per un suo grande fan non vedente. La notizia è stata diffusa da don Maurizio Patriciello che, in realtà, è l'artefice di questa sorpresa. Il prete anti-camorra, infatti, è venuto a conoscenza che il suo amico è un grande fan del cantante napoletano e si è subito mobilitato per farglielo sapere. A quel punto, dopo solo pochi minuti, Gigi D'Alessio ha fatto recapitare un messaggio.

"Si chiama M. È un fratello non vedente dalla nascita. Gli voglio tanto bene. Lunedì mattina sono stato a trovarlo. Mi accorgo che impazzisce per Gigi D’Alessio. Lo adora. Penso sia giusto farlo sapere alla persona interessata. Qualche minuto dopo - dico qualche minuto solo - ecco arrivare un video dell’artista per M", ha scritto don Patriciello.

"La sorpresa è grande. M. è emozionatissimo. Non gli sembra vero. Nei suoi occhi spenti ho visto scoppiare la gioia. Grazie, Gigi. Grazie, fratello dal cuore buono. Credo che lunedì mattina, insieme a me, alla famiglia di M, e ai due “angeli” che vigilano sulla mia incolumità, anche in paradiso hanno fatto festa", ha concluso.