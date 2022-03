Gigi D'Alessio posta una foto del figlio Luca (LDA) da bambino: "Orgoglioso di te. Fai tutto con le tue sole forze"

Dopo gli ultimi giorni turbolenti per l'assegnazione de La Paranza di Daniele Silvestri, definita da LDA poco degna di essere cantata, con il duro rimbrotto di Rudy Zerbi ad Amici, arriva un momento di dolcezza per il giovane artista.

Gigi D'Alessio, dopo aver criticato il figlio su tale questione, ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae con Luca da piccolo in occasione del diciannovesimo compleanno di quest'ultimo: "Ti ho visto nascere, crescere… e ora ti vedo diventare adulto, giorno dopo giorno, percorrendo la strada che hai scelto, con tutte le sfide e le difficoltà che comporta. Hai voluto fare da solo, trovare il tuo spazio nel mondo della musica, e io sono orgoglioso di ciò che stai riuscendo a fare solo con le tue forze. Ti seguo da spettatore silenzioso, e faccio il tifo per te, da sempre e per sempre. Auguri Luca, ti voglio bene".