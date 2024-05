Laurea honoris causa per Gigi D'Alessio: "Non mollate mai"

"La musica è qualcosa che non si finisce mai di imparare! Ieri mi è stata conferita la Laurea Honoris Causa dal Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, per il contributo alla disciplina ‘Pop per Songwriter'. È un onore, dopo tanti anni di viaggi, emozioni e incontri, avere questo tipo di riconoscimenti che fanno bene all’anima. Dedico questa laurea a tutti i ragazzi appassionati di musica: non mollate mai", scrive sui social Gigi D'Alessio dopo il conferimento della laurea con cerimonia al teatro comunale di Benevento. Presente tra gli altri anche il sindaco della città, Clemente Mastella.

Le motivazioni

"Siamo lieti di offrire un così prestigioso riconoscimento a Gigi D'Alessio, artista dalla lunga e brillante carriera - sono state le parole di Giuseppe Ilario direttore del Conservatorio - Questo conferimento testimonia il nostro impegno come Conservatorio nel riconoscere, valorizzare e promuovere la pluralità di linguaggi artistici esistenti nel panorama musicale contemporaneo". "Gigi d'Alessio ha saputo conquistare un successo internazionale grazie alla sua capacità di trasformare emozioni complesse in testi e melodie coinvolgenti - ha aggiunto la presidente Meglio - La sua musica ha attraversato confini culturali e linguistici, ispirando un senso di appartenenza e condivisione tra persone di diverse origini e background".

Nuovo album e concerti

Per Gigi D'Alessio è in programma l'uscita di “Fra”, il nuovo album, il prossimo 24 maggio. Poche settimane dopo, tra il 7 e il 16 giugno, otto concerti consecutivi in Piazza del Plebiscito.