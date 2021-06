Gigi D'Alessio torna in tv: sarà ospite di "Felicità 2021"

Gigi D'Alessio si racconta, davanti al suo pianoforte, nella seconda puntata di Felicita' 2021, il programma di Pascal Vicedomini in onda su Raidue domani - ore 11:15 (in replica il giorno dopo al termine de La Domenica Sportiva). Con lui tanti altri popolari amici, per parlare de "La stagione della rinascita". Ci sarà il rapper Clementino che con D'Alessio condividerà ancora la "poltrona" di The Voice Senior (Raiuno). Ci saranno i colleghi Sal Da Vinci, Gigi Finizio e Franco Ricciardi.

Ci sarà la bellissima modella e influencer Mariana Rodriguez ed Elisabetta Gregoraci, un contributo con Pippo Baudo; si rivede la performance al Radio City Music Hall con Liza Minnelli, quella con Anna Tatangelo allo Stadio San Paolo. E a proposito di Napoli, ci saranno anche gli scrittori Maurizio De Giovanni ed Erri De Luca e la presidente di Marevivo Rosalba Giugni, per dare la propria versione della "felicità".

Con loro anche il coreografo Simone di Pasquale, la giovane attrice Francesca Tizzano e la modella e stilista Maylin Aguirre che seguiranno diverse rubriche dello show.