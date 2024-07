Gigi D'Alessio, annuncio a sorpresa: sarà in concerto allo Stadio Maradona

Dopo il grande successo delle 8 date in piazza Plebiscito, Gigi D'Alessio annuncia un nuovo concerto. Il cantaurtore partenoper, infatti, sarà allo Stadio Maradona. Un "regalo" per tutti i suoi fan che, però, dovranno aspettare il 2025. La data dell'evento, infatti, è fissata per il 2 giugno del prossimo anno.

"2 GIUGNO 2025 STADIO MARADONA, NAPOLI Per la sesta volta, dopo nove anni dall’ultima, tornerò nel maestoso @stadiodiegoarmandomaradona, dove non vedo l’ora di riabbracciarvi e di vivere tutti insieme una serata che scommetto sarà indimenticabile. Vi aspetto! Buona vita", si legge nel post che accompagna l'annuncio.

I biglietti saranno in vendita dal 5 luglio dalle ore 16 su TicketOne e nei circuiti abilitati.