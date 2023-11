Gianni Simioli ricorda la sorella Loredana: "Fatta fuori dal suo ambiente dopo la malattia"

Ieri Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo, ha annunciato come ospite Giovanni Allevi. Una grande notizia per tutti gli amanti della musica e non solo visto che Allevi da tempo combatte contro un brutto male.

La notizia è stata accolta con soddisfazione anche a Napoli. Tra i commenti emerge su tutti quello di Gianni Simioli che coglie l'occasione per ricordare la sorella Loredana, uccisa dal cancro a soli 45 anni. In particolare, il fratello Gianni - nel complimentarsi con Amadeus per la sua scelta - ricorda di come Loredana venne estromessa dal mondo dello spettacolo dopo la comparsa della malattia.

"Fatta fuori dal suo ambiente"

Queste le sue parole: "Sappiate che sono stato il fratello di una sorella che è morta di cancro e che ho amato molto, tanto. Infinitamente... Ricordo tutti i giorni quanto Loredana si sia sentita "fatta fuori" dal suo ambiente lavorativo e non faccio nessun nome e nessun cognome di chi ha voluto ignorarla solo perchè lei era di un altro mondo rispetto a me che continuo a essere meschinamente terreno (era un'attrice straordinaria e non l'ho detto io, vo' giuro!).

Certo, era malata e senza troppe possibilità, ma avrebbe potuto continuare a essere se stessa fino alla fine. Perdonatemi, vi sembrerò di parte, ma spero di riuscire a sembrarvi, invece, uno che parla a nome di tutti quelli e quelle che stanno combattendo...

Gli ho detto che con Giovanni Allevi, sul palco di Sanremo ci sarà Loredana e tutti gli altri e tutte le altre.

Ci siamo commossi (io ancora piango). Ve l'ho scritto perchè sia chiaro: chi si ammala, ha diritto prima di tutto a continuare a ESISTERE. grazie AMA e grazie Giovanni".