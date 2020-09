Lutto nel mondo della musica napoletana: addio a Gianni Sacco

Grave lutto nel mondo della musica napoletana. Si è spento nelle ultime ore Gianni Sacco, amato ed apprezzato interprete della tradizione musicale partenopea.

Tantissimi i ricordi commossi di amici e colleghi sui social. Tra questi, quello di Nino D'Angelo: "Buon viaggio amico mio, R.I.P. Un abbraccio a tutta la famiglia di Gianni Sacco".

"Gianni Sacco, amico fraterno mio. Eri uno dei pochi che conosceva il significato del rispetto e della dignità. Artista d'altri tempi voce viscerale di un canto popolare. L'educazione regnava in te. La tua telefonata in qualsiasi ricorrenza era sinonimo di grande stima. Riposa in pace, sei salito sulla nave che ti porto' al successo, la tua nave da crociera. Buon viaggio amico mio", la dedica di Antonio Ottaiano.

"Ci ha lasciato un grande artista, amico semplice e cordiale. Resterai nel cuore di tutti", il messaggio di Giorgio Coccobello.