Gianni Fiorellino, l'annuncio ai fan: "Finalmente sono guarito dal Coronavirus"
L'artista napoletano ha raccontato in queste settimane la sua battaglia per sconfiggere il Covid
"𝘗𝘦𝘳 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘪 𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘪 𝘩𝘰 𝘪𝘮𝘮𝘢𝘨𝘪𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰, 𝘩𝘰 𝘢𝘤𝘤𝘢𝘳𝘦𝘻𝘻𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘭 𝘴𝘰𝘨𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘳 𝘢𝘣𝘣𝘳𝘢𝘤𝘤𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘪 𝘮𝘪𝘦𝘪 𝘧𝘪𝘨𝘭𝘪 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘰, 𝘩𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘦𝘱𝘪𝘵𝘰 𝘴𝘰𝘵𝘵𝘰 𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘵𝘢 𝘭𝘢 𝘭𝘰𝘳𝘰 𝘱𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘮𝘰𝘳𝘣𝘪𝘥𝘢 𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘪 𝘨𝘶𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘪 𝘥𝘪𝘷𝘪𝘥𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘰 𝘥𝘢 𝘭𝘰𝘳𝘰, 𝘩𝘰 𝘷𝘪𝘴𝘴𝘶𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘴𝘰𝘭𝘪𝘵𝘶𝘥𝘪𝘯𝘦 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘳𝘥𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘪𝘭 𝘭𝘰𝘳𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘶𝘮𝘰, 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘥𝘪 𝘮𝘪𝘢 𝘮𝘰𝘨𝘭𝘪𝘦, 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘰𝘵𝘪𝘥𝘪𝘢𝘯𝘪𝘵à 𝘥𝘦𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘯𝘪𝘥𝘰, è 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘶𝘳𝘢, 𝘥𝘶𝘳𝘪𝘴𝘴𝘪𝘮𝘢 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘦 𝘢 𝘵𝘦 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘰, 𝘤𝘰𝘯 𝘥𝘦𝘮𝘰𝘯𝘪 𝘦 𝘱𝘦𝘯𝘴𝘪𝘦𝘳𝘪, 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘪 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘭𝘱𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘪ò 𝘤𝘩𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘴𝘦 𝘢 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘢 𝘮𝘪𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘷𝘢𝘯𝘰 𝘷𝘪𝘷𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘦 𝘮𝘪 𝘮𝘢𝘯𝘤𝘢𝘷𝘢𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘭’𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘱𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘥𝘢𝘪 𝘱𝘰𝘭𝘮𝘰𝘯𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘷𝘰 𝘢𝘧𝘧𝘢𝘤𝘤𝘪𝘢𝘯𝘥𝘰𝘮𝘪 𝘥𝘶𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘵𝘵𝘦 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘥𝘰𝘳𝘮𝘪𝘷𝘢𝘯𝘰 𝘦 𝘮𝘪 𝘧𝘢𝘤𝘦𝘷𝘰 𝘣𝘢𝘴𝘵𝘢𝘳𝘦. 𝘖𝘨𝘨𝘪 𝘷𝘪 𝘳𝘢𝘤𝘤𝘰𝘯𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘦𝘯𝘰 𝘢𝘳𝘪𝘥𝘰, 𝘰𝘴𝘵𝘪𝘭𝘦, 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘪 𝘩𝘢 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘷𝘪𝘢 𝘴𝘰𝘯𝘯𝘰 𝘦 𝘴𝘰𝘨𝘯𝘪, 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘨𝘶𝘢𝘳𝘪𝘵𝘰 𝘪𝘰 𝘦 𝘮𝘪𝘢 𝘮𝘰𝘨𝘭𝘪𝘦 𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘯𝘰𝘵𝘵𝘦, è 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘭𝘢 𝘱𝘪ù 𝘣𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘪 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘢 𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘢 𝘷𝘪𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩é 𝘪𝘯 𝘶𝘯 𝘱𝘪𝘤𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘭𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘤’𝘦𝘳𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘪 𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘴𝘰𝘨𝘯𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘷𝘪𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘪 𝘮𝘪𝘦𝘪 𝘧𝘪𝘨𝘭𝘪, 𝘮𝘪𝘢 𝘮𝘰𝘨𝘭𝘪𝘦 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘪𝘯 𝘶𝘯 𝘶𝘯𝘪𝘤𝘰 𝘢𝘣𝘣𝘳𝘢𝘤𝘤𝘪𝘰". Così Gianni Fiorellino, con un lungo e commovente post sui social, ha annunciato ai suoi fan di essere finalmente guarito dal Coronavirus.
L'artista napoletano ha raccontato in queste settimane la sua battaglia contro il Covid: "Ci s𝘦𝘯𝘵𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘯𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘪𝘴 𝘪𝘭 𝘋𝘰𝘵𝘵𝘰𝘳 𝘌𝘯𝘳𝘪𝘤𝘰 𝘍𝘦𝘥𝘦𝘭𝘦, 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘦𝘤𝘤𝘦𝘭𝘭𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘦 𝘶𝘰𝘮𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘢𝘪 𝘱𝘢𝘻𝘪𝘦𝘯𝘵𝘪; 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘵𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘪𝘷𝘪𝘭𝘦 𝘥𝘪 𝘕𝘰𝘭𝘢, 𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘮𝘪𝘤𝘪 𝘥𝘪 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦; 𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘢𝘭𝘪𝘴𝘵𝘪 𝘦 𝘭𝘦 𝘵𝘷 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘪 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘢𝘪𝘶𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘢 𝘤𝘩𝘪𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘱𝘪ù 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘦 𝘢𝘪𝘶𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘪𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪, 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘢𝘴𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘦 𝘤𝘪 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘢𝘣𝘣𝘢𝘯𝘥𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘴ì 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘢 𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘢𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘨𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘯𝘰𝘪... 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘯𝘪𝘴𝘴𝘪𝘮𝘪 𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘳𝘪𝘶𝘴𝘤𝘪𝘵𝘪 𝘢𝘥 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘴𝘴𝘪𝘴𝘵𝘪𝘵𝘪 , 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘤𝘦 𝘭’𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘢 𝘢𝘥 𝘶𝘴𝘤𝘪𝘳𝘦 𝘥𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘪𝘯𝘤𝘶𝘣𝘰 , 𝘦 𝘢 𝘤𝘩𝘪 è 𝘨𝘳𝘢𝘷𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘭𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘊𝘰𝘷𝘪𝘥-19 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩é 𝘴𝘢𝘱𝘱𝘪𝘢𝘮𝘰 nella 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘷𝘶𝘰𝘵𝘰 𝘱𝘶ò 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘳𝘦 𝘱𝘶𝘳 𝘯𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘪𝘭 𝘥𝘰𝘭𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘵𝘦𝘳𝘢𝘱𝘪𝘢 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘴𝘪𝘷𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘢. 𝘕𝘰𝘪 𝘷𝘪 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘯𝘰. 𝘈𝘷𝘦𝘵𝘦 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘢 𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘴𝘰𝘭𝘪𝘥𝘢𝘳𝘪𝘦𝘵à. 𝘐𝘯 𝘶𝘭𝘵𝘪𝘮𝘰, 𝘮𝘪 𝘢𝘶𝘨𝘶𝘳𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘨𝘳𝘪𝘥𝘰 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘶𝘭𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘴𝘦𝘵𝘵𝘪𝘮𝘢𝘯𝘦 𝘴𝘪𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘶𝘵𝘪𝘭𝘦 𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘤𝘶𝘯𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘳𝘤𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘪 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘪 𝘥𝘦𝘪 𝘵𝘢𝘮𝘱𝘰𝘯𝘪, 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘦𝘴𝘪𝘵𝘪, 𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘴𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘴𝘢𝘯𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘢𝘪 𝘮𝘢𝘭𝘢𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘊𝘰𝘷𝘪𝘥-19. 𝘊𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘴𝘱𝘦𝘳𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘪 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘢 𝘷𝘪𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘷𝘪𝘵𝘢 𝘴𝘦𝘳𝘦𝘯𝘢 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘰 𝘱𝘰𝘪, 𝘦 𝘳𝘪𝘵𝘰𝘳𝘯𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘪 𝘥𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘦 𝘧𝘶𝘰𝘳𝘪. 𝘈𝘶𝘨𝘶𝘳𝘪 𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪".
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