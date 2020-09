Sta meglio il deejay e intrattenitore Gianluca Manzieri: "In ripresa veloce"

Sta meglio il deejay e intrattenitore Gianluca Manzieri, noto per le sue selezioni musicali ma soprattutto per i riuscitissimi scherzi telefonici. "Bisogna guardare avanti. Perché 'è finita' si dice solo quando è finita. Perché fino all’ultimo mio respiro vivrò di musica", fa sapere Manzieri - che nei giorni scorsi aveva confessato di aver avuto un brutto male e di essere riuscito a sconfiggerlo. Da lunedì tornerà su Radio Marte, pronto a essere travolto dall'affetto dei suoi tanti radioascoltatori. "Oggi ancora meglio, sono in ripresa veloce. Adesso vado a produrre musica, la mia musica".

Cosa aveva scritto

"Ed eccomi quà. È proprio vero che nella vita può capitarti di tutto (premesso che sono e sarò sempre un grande cagas....o)", aveva scritto Manzieri. Per Manuel, per Tizy, per tutta la mia famiglia (compreso la famiglia di Radio Marte); per tutti i miei amici e fratelli... insomma per tutti quelli che mi vogliono bene ho dovuto trovare la forza e il coraggio per affrontare il male e per sconfiggerlo... e non è stata una passeggiata". Con questo post sulla sua pagina ufficiale Facebook, il noto ed amato speaker radiofonico napoletano Gianluca Manzieri ha voluto informare tutti i suoi fan sulle sue condizioni di salute.

"Non è mio intento spettacolarizzare una brutta vicenda legata alla mia salute, ma questo post lo dovevo a tutti i miei amici che da sempre mi seguono e mi sostengono artisticamente e che improvvisamente non mi hanno sentito più in radio. Ancora due cose: lunedì ritorno in diretta su Radio Marte. P.s. Questo 2020 è stato n'anno e me..!", aveva concluso l'artista.