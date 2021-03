Per chi combatte da un anno il Covid in prima linea: il brano cantato da Gianluca Capozzi | VIDEO

Sta diventando virale il video di una canzone, scritta da Sally Moretti e Bruno Lanza e interpretata da Gianluca Capozzi, che riprende le parole scritte dal direttore generale della Asl Napoli 2 Nord Antonio D’Amore.

"Un video che è un ringraziamento ai medici, agli infermieri, ai volontari, agli Oss, ai tecnici, che in oltre un anno di pandemia hanno vissuto in prima linea per combattere questo terribile virus all’interno delle corsie", spiega la Protezione civile della Regione Campania in un post social.

Il brano racconta chi ha affrontato sin dall’inizio la diffusione del virus, le dure giornate vissute da tutto il personale di tutti gli ospedali e di tutte le Asl della Campania. "In quest’anno che ha segnato profondamente tutti noi, un ringraziamento a quanti hanno sacrificato se stessi al servizio degli altri", ha spiegato D'Amore.