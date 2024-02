Giancarlo Giannini: "È come se fossi di Napoli. La lingua napoletana è la più bella al mondo"

Giancarlo Giannini è senza dubbio uno degli attori italiani più amati, anche all'estero. Nel corso della sua lunga carriera non ha mai nascosto il suo grande amore per Napoli e per i napoletani. Lo stesso è successo quando è stato ospite di Peppe Iodice al Peppy Night. "Non sono napoletano, ma è come se lo fossi", ha detto prima di sottolineare "Napoli è la città che mi ha formato, ho studiato a Napoli, sono un perito elettronico industriale, uno dei miei professori di fisica era il compagno di banco di Enrico Fermi, dei professori straordinari che ora non ci sono più. Ho scoperto la bellezza napoletana quando sono venuto qui ad 8 anni. Poi voglio dire che la lingua napoletana è la più bella al mondo"

"Ma è vero, basta che cambi un accento che cambia tutto. E' una lingua straordinaria che non riesco a parlare tanto bene, ma ho comunque fatto anche dei film in lingua napoletana", ha ancora aggiunto. Poi ha proseguito: "Sono nato a La Spezia in Liguria, poi ad 8 anni ci siamo trasferiti ad Arco Felice, mio padre lavorava sui cavi sottomarini. La nostra prima abitazione era alla Solfatara vicino alla casa di Sofia Loren".