Gesco celebra i suoi 30 anni: festa alle Terme di Agnano

Trent’anni di cittadinanza, di sociale, di welfare, di cultura, di impresa. Con una festa aperta alla città Gesco celebra il suo trentesimo compleanno, nel suggestivo scenario delle Terme di Agnano, mercoledì 7 luglio 2021 a partire dalle ore 20. Nato nel 1991 dall’unione di otto cooperative sociali, Gesco è oggi il più grande gruppo di imprese sociali del Sud Italia. Conta oltre 3mila lavoratori impegnati nei servizi di welfare, nel contrasto all’emarginazione, alla povertà, al disagio fisico e psichico, nel sostegno e nel recupero delle persone con problemi di dipendenze, nei servizi per i migranti, ma anche nella promozione della cultura e della comunicazione sociale, nella ristorazione, nella mobilità, in attività di inserimento lavorativo e in quelle per la cura dell’ambiente.

Lavoratori e cittadini che contribuiscono a rendere il nostro territorio napoletano e campano più vivibile e a misura di tutti: bambini, anziani, persone fragili. Gesco non si percepisce come una famiglia ristretta ma come una comunità allargata, di cui fanno parte tutti coloro che hanno scelto il welfare come “missione” laica della vita. È per questo che la festa del trentennale è aperta a tutti, naturalmente nel rispetto della normativa anti-Covid sia pure fuori dall’emergenza della pandemia.

È possibile richiedere un invito scrivendo sulla pagina Facebook di Gesco, entro il 3 luglio 2021. Il programma della serata prevede interventi musicali del gruppo PegaOnda, dj set di Matteo Pagliarella e buffet a cura del ristorante Il Poggio. Alle ore 22 in diretta social ci sarà l’intervento del presidente di Gesco Sergio D’Angelo, candidato sindaco di Napoli.