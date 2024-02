Geolier sul videoclip di Narcos: "Non lo rifarei. Voglio raccontare altro di me"

Nuova avventura per Geolier che, dopo l'esperienza sanremese, arriva in tv alla conduzione di un talent show. Parliamo di "Nuova scena", il talent che cerca la nuova stella del rap italiano. Oltre a Geolier, il programma - in onda su Netflix - è condotto da Fabri Fibra e Rose Villain. Oltre ad "esaminare" i concorrenti, i tre giudici dispensano - dall'alto della loro esperienza - anche dei consigli.

Uno di questi arriva proprio dal giovane rapper di Secondigliano, finito al centro di una polemica per il video del brano Narcos. Nel video, infatti, Geolier si mostra a più riprese con un mitra tra le mani, scatenando la rabbia anche di alcuni personaggi noti. Ma proprio durante il programma, nel parlare con i ragazzi che devono preparare un videoclip del proprio brano, Geolier spiega che "non lo rifarei".

"Se c'è qualche gang, qualche video-gang con le pistole, bandane... mi alzo e me ne vado. Cioè, è facile fare un pezzo di strada gang-style e mettere un fucile come ho fatto io in Narcos. Però se tornassi indietro non rifarei quella roba là. Vorrei raccontare altre cose della mia vita", ha detto Geolier ai partecipanti di "Nuova scena".