Geolier incontrerà gli studenti della Federico II: biglietti terminati in pochi secondi

Sono andati a ruba gli inviti per partecipare, martedì 26 marzo, alle ore 16, presso l’Aula Magna della sede di Scampia dell’Università Federico II, all'incontro tra il rapper Geolier e gli studenti dell’Ateneo napoletano. In poco meno di un minuto sono terminati i 500 accessi messi a disposizione per l'evento. Gli studenti, infatti, sembrano aver gradito l'iniziativa e - accedendo con le credenziali universitarie - hanno preso d'assalto il sito.

L’artista, reduce dal successo di Sanremo 2024, si racconterà "a tutto tondo", ripercorrendo le tappe della sua - già ricca di soddisfazioni - carriera e parlando del suo impegno sociale, grazie al quale riesce a dare voce alle periferie. L’incontro sarà moderato da Pier Luigi Razzano del laboratorio radiofonico d’Ateneo, F2 Radio Lab, e sarà l’occasione per gli studenti di dialogare su temi di attualità e di impegno sociale.

L'accesso al Complesso Universitario Scampia, per prendere posto, in aula Magna o nella corte centrale dove ci sarà la proiezione in diretta su ledwall, sarà consentito a partire dalle ore 15.00 previo riconoscimento con documento di identità, agli studenti che hanno ricevuto conferma via mail all'indirizzo istituzionale.