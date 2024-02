Geolier sul red carpet di Sanremo con la tuta del Napoli

Si apre questa sera il festival di Sanremo 2024. L'ultimo di Amadeus e il primo con in gara una canzone completamente in napoletano. Nonostante le polemiche sullo stile utilizzato nella scrittura del testo (contestato dai puristi) la canzone in gara di Geolier è tra le più attese. Ha provocato un sussulto, tra l'altro, ieri la decisione del rapper di Secondigliano di sfilare con la tuta del Napoli sul red carpet del PrimaFestival condotto da Paola e Chiara. Una scelta che rompe tutti i protocolli, ma che è stata apprezzata da molti dei supporter della squadra azzurra, di cui Geolier è tifosissimo.

Serata movimentata

Per l'artista partenopeo è stata una vigilia di Sanremo movimentata per l'allarme bomba che lo ha colto insieme ad altri artisti ieri sera, mentre si trovava a villa Nobel Le cause dello sgombero sono ancora ignote ma sul posto sono accorse in massa forze dell’ordine. A dare l'allarme, a quanto apprende l'Adnkronos, una telefonata anonima arrivata al centralino del commissariato, che parlava della presenza di un ordigno. Sono scattati immediatamente i controlli, ma l'intervento al momento non avrebbe dato riscontri.Erano presenti tra gli altri, oltre a Geolier, Giuliano Sangiorgi, The Kolors, Ghali, La Sad, MrRain, Alessandra Amoroso, ed Emma. La polizia ha chiesto a tutti di abbandonare la sala.

Gli artisti campani in gara

Fra i 30 cantanti che dal 6 al 10 febbraio saranno in gara al 74° Festival della canzone italiana, sono tre i campani. La rapper avellinese BigMama con il brano intitolato “La rabbia non ti basta”; Geolier, appunto, con “‘I p’ me, tu p’ te’”; e il gruppo musicale di Stash, The Kolors, con “Un ragazzo una ragazza”.

L'intervista di Geolier a NapoliToday: "Porto Napoli a Sanremo"

"Io volevo andare a Sanremo in napoletano e adesso quello che succede è tutto in più. Sicuramente è una responsabilità perché io voglio portare là sopra Napoli", spiega l'artista in una intervista rilasciata a NapoliToday pochi giorni fa.."Lazza ha influenzato la mia partecipazione a Sanremo, come forse io influenzerò altri dopo di me, con il mio mondo. Il mio sogno è vedere tipo un Guè o un Marra a Sanremo. È bello portare il rap là, almeno tutti i rapper dopo si sentiranno in diritto di portare la loro musica sul palco dell’Ariston. Il pezzo è nato prettamente per Sanremo, è nato quando Amadeus mi ha concesso di portare il napoletano. Quando ho avuto questa notizia sono corso in studio e ho fatto il pezzo con Michelangelo. Il pezzo è d’amore, abbiamo voluto dare un messaggio “I p’ me, tu p’ te”, vuol dire io per me e tu per te, cioè io per la mia strada tu per la tua. Il brano parla del rispetto che bisogna avere verso il partner quando non c’è più l’amore e in quei casi non si deve andare avanti per inerzia o abitudine. I miei maestri sono i Co’Sang, che secondo me fanno parte della storia della musica napoletana. Poi ovviamente il sentimento che ha dato Pino Daniele, la schiettezza che ha dato Massimo Troisi, la melodia di Gigi D’Alessio. Io ho imparato da tutti. Mi è sempre piaciuta la musica in generale. Anche il sentimento della canzone neomelodica mi ha influenzato molto".