Terza data al Maradona per Geolier dopo i due sold out: "Assurdo. Sarà una festa per Napoli"

Certificato cinque volte platino, il suo album “Il coraggio dei bambini” è il disco più ascoltato del 2023, traguardo che gli conferisce anche un primato: Geolier è l’unico napoletano ad aver raggiunto il record di album best seller dell'anno, da quando esistono le rilevazioni annuali FIMI (1999). Dopo un anno di successi ed essere stato dichiarato, da pubblico e critica, artista del 2023, cresce l’attesa di vedere Geolier per la prima volta sul palco della 74^ edizione del Festival di Sanremo, in gara con il brano “I P’ ME, TU P’ TE” (Warner Music Italy). “I p' me, tu p' te", brano che non poteva che essere in napoletano, prodotto da Michelangelo, è una canzone uptempo, con cassa dritta. Parla di una coppia che si ama troppo ma, allo stesso tempo, capisce che è arrivato il momento di riprendersi ognuno i propri spazi e pensare un po’ anche a se stessi. Amare vuol dire anche accettare la fine di una storia, nel rispetto dell’altro partner. "Io volevo andare là in napoletano e adesso quello che succede è tutto in più. Sicuramente è una responsabilità perché io voglio portare là sopra Napoli", spiega l'artista.

Terza data al Maradona

Ancora prima di salire sul palco dell’Ariston, l’artista mette a segno un altro gol per il 2024 e annuncia l’apertura della terza data allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, venerdì 21 giugno 2024. Dopo il sold out dei primi due live, il 22 - tutto esaurito in meno di 48 ore - e il 23 giugno, GEOLIER sarà il primo artista in assoluto, internazionali inclusi, a esibirsi per ben tre concerti nel monumentale stadio della città partenopea. "Voglio incentrare gli stadi sulla festa di Napoli, deve essere una festa della città. Voglio dedicare l’entrata a Sanremo a tutte le persone che hanno creduto in questo progetto dall’inizio. L’emozione per i 3 stadi è inquantificabile, non sento nessuna sensazione per questa cosa perché è troppo grande, secondo me. Quando verrà il momento di fare le prove una settimana prima me la farò sotto. Ora è tutto assurdo, è troppo", confida Geolier a NapoliToday.it.

Partecipazione a Sanremo

"Lazza ha influenzato la mia partecipazione a Sanremo, come forse io influenzerò altri dopo di me, con il mio mondo. Il mio sogno è vedere tipo un Guè o un Marra a Sanremo. È bello portare il rap là, almeno tutti i rapper dopo si sentiranno in diritto di portare la loro musica sul palco dell’Ariston. Il pezzo è nato prettamente per Sanremo, è nato quando Amadeus mi ha concesso di portare il napoletano. Quando ho avuto questa notizia sono corso in studio e ho fatto il pezzo con Michelangelo. Il pezzo è d’amore, abbiamo voluto dare un messaggio “I p’ me, tu p’ te”, vuol dire io per me e tu per te, cioè io per la mia strada tu per la tua. Il brano parla del rispetto che bisogna avere verso il partner quando non c’è più l’amore e in quei casi non si deve andare avanti per inerzia o abitudine".

I maestri

"I miei maestri sono i Co’Sang, che secondo me fanno parte della storia della musica napoletana. Poi ovviamente il sentimento che ha dato Pino Daniele, la

schiettezza che ha dato Massimo Troisi, la melodia di Gigi D’Alessio. Io ho imparato da tutti. Mi è sempre piaciuta la musica in generale. Anche il sentimento della canzone neomelodica mi ha influenzato molto".

"Mi sento un giornalista"

"Io credo che il messaggio sia la cosa più importante su tutto. Io mi sento un giornalista, quando faccio musica io scendo e racconto quanto ci sta in strada. Qualcuno lo fa a supporto e qualcuno lo fa semplicemente per descrivere delle situazioni. Io sono nato a Napoli, a Secondigliano, ho visto tante realtà, tanti film e ascoltato tanta musica. Papà mi ha insegnato a vedere il finale del film e non il “mentre”. Sai, i film di mafia mostrano sempre i soldi che fanno “mentre”, ma nessuno si accorge che alla fine del film c’è sempre un morto o un carcere. Quindi io mi sono sempre impegnato su quello, sul finale, è quello che conta. Io penso che l’arte non abbia una responsabilità educativa, io l’ho imparato solo sbagliando e vedendo le persone sbagliare, solo così ho capito cosa non dovevo fare".