Sanremo 2024, Manfredi si complimenta con Geolier: "Napoli sul podio, ti aspetto al Comune per festeggiare"

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si complimenta con Geolier per il secondo posto ottenuto al festival di Sanremo 2024.

"Bravissimo Geolier! La nostra città ancora una volta sul podio di Sanremo. Soddisfazione immensa per Napoli, grande città della musica, orgogliosa dei suoi talenti. Emanuele, ti aspetto al Comune per festeggiare!", scrive il primo cittadino partenopeo in un post sui social.