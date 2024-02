Geolier a Sanremo, pronto nuovo esposto alla Procura: il motivo

L'avvocato napoletano Angelo Pisani è pronto a presentare un nuovo esposto in Procura relativamente alle polemiche sul caso Geolier a Sanremo. Secondo il legale partenopeo si potrebbe ravvisare un'ipotesi di reato di "istigazione all'odio razziale", come contestato al generale Vannacci per le affermazioni contenute nel suo libro: "Il mondo al contrario".

"Se la legge è uguale per tutti, medesima indagine ad opera della Procura della Repubblica, cui trasmetteremo il nostro esposto già all’attenzione della magistratura napoletana, e avviso di garanzia per il generale Vannacci, spetta anche ai due/tre 'famosi giurati' della sala stampa di Sanremo, quando ribaltando il voto e la classifica con urla, dichiarazioni, insinuazioni ed interviste hanno discriminato ed offeso non solo un giovane artista napoletano di 23 anni ma tutti i telespettatori-utenti-cittadini della Campania. Giova rilevare, al riguardo, che, al termine della serata del 9 febbraio 2024, dedicata alle 'Cover', durante la lettura della classifica, oltre ai fischi del pubblico che abbandonava, in modo vergognoso, l’Ariston, si verificava una veemente protesta in sala stampa, con riprovevoli affermazioni di alcuni giornalisti", scrive l'avvocato Pisani in un post sui social.