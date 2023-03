Napoli impegnato in Champions: Geolier rinvia il concerto del 18 aprile

Il Napoli di Spalletti si è qualificato per la prima volta ai quarti di finale di Champions League e affronterà il Milan. La città, quindi, si prepara per la doppia sfida: il 12 aprile l'andata a San Siro, mentre il 18 aprile si terrà il match al Maradona.

Per l'occasione il rapper Geolier - grande tifoso azzurro - ha deciso di rinviare il concerto previsto al Palapartenope (già sold out) proprio per il 18 aprile. La nuova data, come si legge anche in una nota della struttura che ospiterà l'evento, è quella del 22 aprile.