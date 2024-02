Geolier premiato da Manfredi, è festa al suo arrivo al Maschio Angioino

Celebrato non soltanto dal suo quartiere, ma anche dalle istituzioni napoletane. È il giorno della consegna della targa che il Comune di Napoli ha voluto dedicare a Emanuele Palumbo, Geolier, dopo lo straordinario risultato che ha ottenuto al Festival di Sanremo.

Con appuntamento ufficiale alla Sala dei Baroni del Maschio Angioino alle 14.30, il trapper di Secondigliano è arrivato circa un'ora dopo, con i fan da tantissimo tempo già assiepati nei pressi del castello partenopeo, presidiato dalle forze dell'ordine.

Il plauso delle istituzioni

"Bravissimo Geolier – aveva scritto il sindaco sui social una volta avuta notizia del secondo posto al Festival del cantante di Secondigliano – La nostra città ancora una volta sul podio di Sanremo. Soddisfazione immensa per Napoli, grande Città della Musica, orgogliosa dei suoi talenti. Emanuele, ti aspetto al Comune per festeggiare". E in effetti la macchina di Palazzo San Giacomo si è subito mossa per rendere giustizia al suo "campione". La proposta di un riconoscimento in realtà era giunta a seguito dell'ordine del giorno presentato già venerdì da alcuni consiglieri comunali, ovvero Gennaro Demetrio Paipais, Fulvio Fucito, Luigi Musto e Walter Savarese.

Il rientro a Napoli

Ieri il rientro a Napoli dalla Liguria del 23enne era stato accolto da migliaia di persone, tra Capodichino e il "suo" Rione Gescal. "Finalmente sono tornato a Napoli. Sono felice", ha detto prima di affacciarsi dal balcone di casa per godersi lo spettacolo dei tantissimi per strada in festa per lui.