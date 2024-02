Geolier premiato: "Sono proprietà di Napoli. La mia vita? Cambiata quando sono uscito dalla fabbrica"

"Sono di Napoli e lo sarà sempre". E' arrivato avvolto da un cordone di persone e dal boato del pubblico presente, per la maggior parte giovanissimo. Emanuele Palumbo, in arte Geolier, è stato premiato dal sindaco Gaetano Manfredi con una targa della città per il suo secondo posto a Sanremo. Un secondo posto condito da polemiche e dall'ostracismo di un pezzo della stampa e della critica che ha ribaltato il 60 per cento del voto popolare ricevuto dal rapper.

Geolier, 23 anni, non ha dato alcun segno di astio. E' apparso, per lo più, frastornato dalla moltitudine di persone che lo ha accolto nella sala dei Baroni del Maschio Angioino. "E' bellissimo quello che mi sta succedendo. Tutto bello, il risultato non conta. Io volevo portare il napoletano a Sanremo e ci sono riuscito. Il risultato finale non è importante. Non mi aspettavo tutto questo sostegno da Napoli. E' vero quello che si dice, se un prodotto esce da qui è proprietà della città e io sono proprietà di Napoli. Lo sarò per sempre".

Il sindaco ha chiesto a Emanuele un impegno per le periferie: "L'ho sempre fatto, anche prima di Sanremo e continuerò a farlo". A chi gli ha chiesto com'è cambiata la sua vita, Geolier ha risposto con una maturità insolita per i suoi 23 anni: "E' cambiata il giorno che sono uscito dalla fabbrica. Dopo non è cambiato nulla".