"Geolier si é fatto strada da solo, grazie al suo talento e alla sua sensibilità. Critiche sterili e pretestuose"

"Con Geolier, senza se e senza ma! A prescindere dal genere musicale, che può piacere oppure no, trovo davvero sterili e pretestuose le critiche mosse alla canzone napoletana che Geolier porterà a Sanremo. La scorsa settimana é venuto a fare visita agli studenti del Siani: ho avuto modo di conoscere un ragazzo di 23 anni che si é fatto strada da solo, grazie al suo talento ed alla sua sensibilità". Così in un post sui social il sindaco di Casalnuovo di Napoli, Massimo Pelliccia, interviene sulle polemiche delle ultime ore circa la 'purezza' del napoletano contenuto nel testo del brano che Geolier porterà a Sanremo.

"Cantare in napoletano, da quel palco, per noi é solo motivo di orgoglio e noi faremo il tifo per lui. Forza Geolier, stendili tutti con la tua musica!", conclude Pelliccia.