Folla per il nuovo album di Geolier: "E' il riscatto di Napoli" |VIDEO

C'è chi è stato in piazza anche 7-8 ore, sotto al sole, per attendere l'appuntamento con l'anteprima di "Dio lo sa" il nuovo album di Geolier che ieri sera è stato presentato in piazza Ciro Esposito, a Scampia, davanti a migliaia di ragazzi. Lui, Emanuele Palumbo, ha visto tutto collegato dallo stadio San Paolo. Per i fan anche la sorpresa di un collegamento con Gue Pequeno, Sfera Ebbasta e Lazza, presenti nel disco con delle collaborazioni.

Durante tutto il pomeriggio piazza Ciro Esposito è stata teatro di un vero e proprio evento, con ore di musica e trepidante attesa. In questo video, le voci di alcuni dei presenti che hanno voluto anche mandare un messaggio al rapper napoletano: "E' il riscatto di Napoli e di questa periferia, merita tutto il successo che sta avendo".