Iene, Geolier su Sanremo: "Volevano mettere lo scotch sul logo del Napoli. Li ho mandati a quel paese"

Geolier è stato il primo artista a cantare completamente in dialetto a Sanremo e si è classificato al secondo posto nonostante l'exploit al televoto. Nicolò De Devitiis delle Iene ha passato 24 ore su 24 con il cantante di Secondigliano.

Durante il servizio sono stati svelati alcuni retroscena in particolare sul green carpet sanremese dove l'artista di Secondigliano ha sfilato con la tuta del Napoli: "Una signora dello staff di Sanremo mi ha detto: 'Ma come sei venuto? E ha coperto il logo della SSCNapoli con dello scotch. L'ho guardata, l'ho strappato e sono entrato sul green carpet!".

Premio nella serata cover

"Lì potevano esserci Mahmood, Fred De Palma o io, fischiavano lo stesso: non era contro di me, ma per Angelina che doveva vincere, è spettacolare quello che ha fatto. Ho vinto e sembra che devo dare indietro il premio, era meglio se non vincevo", conclude Geolier.

VIDEO DEL SERVIZIO DELLE IENE