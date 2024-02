Caso Geolier a Sanremo: presentato esposto in procura

Un'istanza alla Procura di Imperia per chiedere "l'acquisizione di tutta la documentazione e verbali relativi alle procedure e regolamenti di organizzazione del Festival di Sanremo". Ad annunciare l'esposto l'avvocato Angelo Pisani, presidente dell'associazione 'Noi Consumatori'. "Nello stesso ufficio inquirente - fa sapere Pisani - è stata depositata un'altra querela che sarà seguita da altrettanti esposti in ogni procura competente per la residenza dei telespettatori vittima del bluff televoto".

Il presidente di "Noi Consumatori" fa sapere anche di voler chiedere "di sentire a verbale il giornalista Cesare Deserto che sui suoi social che ha pubblicato un video che spiega cos'è accaduto al Festival". Pisani ritiene che sia opportuno acquisire informazioni "sui criteri di accreditamento e curriculum dei soggetti deputati ad esprimere li voto e a decidere l'esito della classifica, modalità, costi e procedure del televoto".