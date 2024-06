Geolier: l'album "Dio lo sa" è già disco d'oro

Continua il successo del nuovo album di Geolier: dopo aver debuttato alla #1 della Classifica Album e della Classifica Formati Fisici di FIMI/GfK Italia, “DIO LO SA” (Warner Music Italy) conquista oggi anche il disco d’oro, con una crescita notevole rispetto al risultato d’esordio de “IL CORAGGIO DEI BAMBINI”, triplicando il numero di copie fisiche vendute, con un +270%, e incrementato il totale delle units fisiche e digitali del 48%.

Già nelle prime 24 ore di “DIO LO SA” - disponibile in digitale e nei vari formati CD e doppio vinile al link https://geolierofficial.lnk.to/diolosa, - era chiaro che Geolier avesse battuto il suo personale record, totalizzando 8.499.599 streams, raggiungendo così il 32% di ascolti in più dell’ultimo album nello stesso periodo. Il disco, dalla scorsa settimana, ha monopolizzato anche il podio delle Tendenze Musica di YouTube, con i visual video di 3 brani: al primo posto “SI STAT’ TU”, al secondo “IO T’O GIUR’” feat. Sfera Ebbasta e al terzo “NU PARL, NU SENT, NU VEC”.

Questa volta l’artista ha fatto le cose in grande anche a livello di produzioni: accanto ai fedelissimi Dat Boi Dee e Poison Beatz - il cui tocco è presente in ogni traccia per uniformare e mantenere il sound caratteristico dell’artista - ha coinvolto anche alcuni tra i producer più importanti e in hype della scena insieme a firme internazionali e giovani producer che si stanno facendo strada in Italia e all’estero. È fuori - al link https://youtu.be/KwEauy4y3gI - anche il videoclip della title-track, che, diretto da Matteo “Baglyo” Baglioni, è una diapositiva di uno dei pezzi più rappresentativi dell’album.

Nel mentre Geolier ha dato il via al suo tour estivo, prodotto da Magellano Concerti, che lo ha visto esordire live sabato 15 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina, prima di approdare per la grande festa di questa settimana allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con 3 date sold out da mesi.