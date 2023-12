Geolier per la prima volta a Sanremo: svelato il titolo del brano

La sua musica non ha limiti: il suo album “Il coraggio dei bambini” ha collezionato da gennaio a oggi ben 5 dischi di platino ed è ancora in tutte le classifiche, alla #1 della Classifica degli album più ascoltati dell’anno in Italia su Spotify e della Top Album FIMI 2023 fino ad oggi. Lui è stato dichiarato da pubblico e critica artista dell’anno. A coronamento di un 2023 da record, dopo aver annunciato anche 2 imperdibili live allo Stadio Diego Armando Maradona nella sua Napoli (di cui uno già sold out), Geolier sarà in gara alla 74^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “I P’ ME, TU P’ TE” (Warner Music Italy).

Che il 2023 fosse l’anno di Geolier era chiaro a tutti, adesso l’artista si prepara ad iniziare il 2024 calcando per la prima volta il palco del Teatro Ariston, in attesa di vederlo live in estate per cinque appuntamenti imperdibili, di cui due nel luogo simbolo di Napoli: il 22 e 23 giugno si esibirà allo Stadio Diego Armando Maradona, per quelli che si prospettano due concerti che resteranno nella storia. La prima data ha già registrato il sold out in meno di 2 giorni.