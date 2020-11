Napoli, il consigliere Simeone: "Un mare di gente in giro. Voi siete pazzi. Ma dove andate?”

"Voglio denunciare che c'è un mare di gente in giro per le strade di Napoli. Migliaia di giovani. Ma voi siete pazzi? Ma dove andate? Ma vi rendete conto di cosa sta succedendo?". Questo lo sfogo appassionato del consigliere comunale di Napoli Nino Simeone, che ha espresso tutta la sua amarezza e preoccupazione per la situazione in città in un video pubblicato sui social.