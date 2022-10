Lutto all'università Federico II: addio al professore Gennaro Volpicelli

È scomparso all'età di 89 anni, Gennaro Volpicelli, ingegnere chimico, ordinario di Impianti chimici, professore emerito dell'università degli studi di Napoli Federico II.

"Del docente si ricorda l'assiduo e appassionato impegno istituzionale nell'ateneo federiciano in ruoli di crescente responsabilità, culminati con l'elezione, nel 1990, alla carica di preside della facoltà di Ingegneria. Ruolo che ha ricoperto, per due mandati, fino al 1999, in anni di profonda trasformazione dell'università che seppe interpretare nel segno della partecipazione e della modernizzazione. Si ricorda l'impegno scientifico, ricercatore e mentore di generazioni di giovani ricercatori, impegnato in un ampio spettro di temi dell'impiantistica chimica e di processo, tra i quali prediligeva la prevenzione, protezione e riqualificazione ambientale. Temi che ne hanno connotato anche l'impegno civile, con l'assunzione di importanti incarichi di gestione e di indirizzo, al vertice di organismi a presidio dell'ambiente, come l'ARPAC e l'ASIA, o di consulenza su tematiche ambientali a supporto di commissioni ed organismi pubblici. Si ricorda soprattutto il ruolo di professore, di maestro di tante generazioni di giovani ingegneri, che ha saputo avviare, con empatia e capacità comunicative alle quali non era estranea la mai sopita passione per il teatro, alle rigorose discipline della impiantistica chimica. Insegnamento attento alle radici scientifiche della prestigiosa scuola di Impianti chimici fridericiana di cui è stato autorevole rappresentante, da lui arricchite con la concretezza e la capacità di andare dritti al cuore del problema che fanno grande un professionista dell'Ingegneria. La comunità federiciana commossa, si raccoglie al dolore della famiglia". Questo il ricordo dell'università Federico II.