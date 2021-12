Daniela Fiore è la nuova coordinatrice di Generazioni Legacoop Campania

L'assemblea di Generazioni Legacoop Campania ha eletto la nuova coordinatrice. Si tratta di Daniela Fiore, presidente della Cooperativa Less. Fiore è in Less dal 2015 e ne è presidente dal 2019. Studi in Scienze diplomatiche internazionali all'Orientale ed esperienze a Bruxelles nella Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea arricchiscono il suo curriculum. Aveva già svolto un tirocinio in quella che all'epoca era l'associazione Less sposandone la causa e tornandovi dopo le esperienze internazionali per accompagnarla nel percorso cooperativo.

Proprio lo strumento cooperativo è stato uno degli elementi fondamentali della crescita della realtà che si occupa di rifugiati, richiedenti asilo e soggetti svantaggiati e per questo Fiore è stata scelta come coordinatrice di Generazioni Legacoop Campania. La sua esperienza nel settore potrà essere di grande aiuto nella crescita della realtà Generazioni Legacoop Campania.

“Generazioni – dichiara Fiore – è la leva non solo per una riorganizzazione di Legacoop nelle regioni ma anche per la rigenerazione dei territori, per il rilancio della cultura del movimento cooperativo come strumento per la piena emancipazione delle nostre comunità”. Il prossimo passo sarà il completamento dell'organigramma e la creazione di un piano di lavoro da condividere con tutta l'assemblea.