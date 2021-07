Arma dei Carabinieri, il Generale La Gala lascia il Comando Provinciale di Napoli: il ringraziamento di de Magistris

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha ricevuto oggi a Palazzo San Giacomo il Generale Canio Giuseppe La Gala, in visita di commiato dopo i due anni trascorsi in città alla guida del Comando Provinciale di Napoli dell'Arma dei Carabinieri.

"De Magistris ha rinnovato al Generale i sensi del più vivo apprezzamento della città e dell'Amministrazione comunale per il lavoro svolto contro la camorra e le altre forme di criminalità, in piena e costante sinergia tra Palazzo San Giacomo e la Pastrengo. Un lavoro di squadra svolto nell'esclusivo interesse della città che ha visto la forte sinergia e l'ampia collaborazione istituzionale tra l'Amministrazione comunale ed il vertice dei Carabinieri. Una sinergia che si è tradotta in tante iniziative, soprattutto nel periodo più duro della pandemia, anche a sostegno della popolazione più fragile come quella degli anziani impossibilitati, ad esempio al ritiro delle pensioni ed in aiuto alle donne vittime di violenza. Forte è stato il comune impegno sul fronte del ripristino della legalità e del rispetto delle regole in tante zone della città, intenso è stato il lavoro sul territorio, coordinato dal Comitato per l'ordine e la sicurezza e che ha visto il Comune e l'Arma sempre in prima linea", si legge in una nota di Palazzo San Giacomo.

Il primo cittadino partenopeo, al termine del lungo e cordiale colloquio, ha rivolto al Generale, oltre al ringraziamento della città, anche i migliori e più sentiti auguri per il nuovo e prestigioso incarico che lo attende a Roma. Al termine dell'incontro, de Magistris ha consegnato al Generale La Gala il gagliardetto della Città di Napoli.