"Non volevo paragonare Gaza a Napoli per condizioni, ma per popolazione e densità. Mi scuso con tutti"

"Non volevo paragonare Gaza a Napoli per condizioni, ma per popolazione e densità. Mi scuso se ho offeso la sensibilità dei napoletani. Nella fretta della diretta ho fatto un errore. Mi scuso con tutti. Lavoriamo da giorni perché la guerra, questa guerra, è un'enorme tragedia". Con questo post su Twitter la nota giornalista Rai Maria Cuffaro ha chiarito il significato del suo pensiero dopo le polemiche delle ultime ore in seguito alle sue esternazioni durante l'ultima puntata della trasmissione "Restart", in onda su Rai Tre.

"Gaza è una città estremamente caotica. Dovete immaginare una Napoli, compresa Scampia, alla potenza", le parole della giornalista durante un dibattito sul conflitto tra palestinesi e israeliani.

Sull'argomento era intervenuto anche il noto scrittore napoletano Angelo Forgione con un post su Twitter: "Maria Cuffaro, esperta in tematiche internazionali, romana di padre siciliano, pesca inopportunamente Napoli per rendere l'idea del caos di Gaza in guerra. Ancor più gratuita la citazione di Scampia, della quale tutto si può dire tranne che sia caotica".