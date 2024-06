Parte il Pride di Napoli: colori, musica e striscioni contro la Meloni |GALLERY

E' il giorno del Pride. A Napoli come a Milano, Bari, Treviso, Cagliari, e Ragusa. Sfila la comunità lgbtq+, chiede diritti e riconoscimenti. E lo fa a modo suo, con uno spettacolo di colori e musica. Non manca la parte più politica della comunità, con striscioni contro Giorgia Meloni e Vannacci e la politica del Governo sui diritti civili. La manifestazione culminerà nel grande concerto al quale parteciperanno diversi artisti: da Bianca Atzei ad Aka 7even, da Emiliana Cantone a Rico Femiano, da Leo Gassmann a Ivan Granatino, da Ida Rendano e Ste. Madrina dell'evento sarà Malika Ayane.

In piazza anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al suo primo Pride. Intravisto anche Roberto Fico, uno dei leader del Movimento 5 Stelle. Il primo cittadino partenopeo sfila con la fascia arcobaleno al collo. Restando in tema di politici, anche il centro-destra ha voluto far sentire la sua presenza. Una delegazione di Forza Italia partecipa al corteo: "Non c'è meraviglia per la partecipazione di Forza Italia al gay pride di Napoli - afferma l'eurodeputato Fulvio Martusciello - la difesa dei diritti appartiene a tutti e non alla sinistra. Nella Regione che vogliamo non c'è discriminazione di sesso, religione e razza. Avanti così".

Il corteo non è composto da soli esponenti della comunità lgbtq+, ma aci sono anche molti eterosessuali. Non mancano i bambini. Dalla strada sono visibili due due enormi carri dal quale viene sparata musica a tutto volume.