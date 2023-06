Arriva il Pride Napoli 2023: come cambia il traffico veicolare

Arriva il Napoli Pride e per il 1 luglio 2023 il Comune ha predisposto un'ordinanza per regolare la viabilità e consentire il regolare svolgimento della manifestazione. In particolare, dalle ore 8 fino a cessate seigenze non sarà possibile parcheggiare l'automobile in via Pessina.

Dalle 15 in poi, divieto di tranito veicolare, ad eccezione dei veicoli autorizzati, delle forze di Polizia, dei mezzi di soccorso e di emergenza:

1. nei tratti di strada di volta in volta interessati dal passaggio del corteo: via Enrico Pessina (da via Broggia a piazza Dante), piazza Dante, via Toledo (da piazza Dante a piazza Salvo D'Acquisto), piazza Salvo D'Acquisto, via Cesare Battisti, piazza Matteotti, via Medina, piazza Municipio, via San Carlo, piazza Trieste e Trento , p iazza del Plebiscito , via Cesario Console, via Nazario Sauro, via Partenope, via Francesco Caracciolo ( da piazza Vittoria alla confluenza con viale Anton Dohrn), rotonda Diaz;

2. in via Monteoliveto, in direzione piazza 7 Settembre;

3. nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l'edificio del Comiliter;

4. in via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria eccetto: i veicoli dei residenti e i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, che circoleranno a senso unico alternato;

5. in viale Anton Dohrn;

6. in via Ammiraglio Ferdinando Acton, nel tratto compreso tra la galleria della Vittoria e via Cesario Console, eccetto i residenti della zona di Santa Lucia;

Disposto anche il senso unico di circolazione:

1. in via Chiatamone, dalla confluenza con via Santa Lucia all'intersezione con la galleria Vittoria;

2. in piazza Carolina, dalla confluenza di via Gennaro Serra a quella di via Chiaia;

3. in via Chiaia, da piazza Carolina a via Gaetano Filangieri;

Inoltre, sosepnsione dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) in via San Carlo e in piazza Carolina; e del del percorso di mobilità ciclistica in via Partenope e in via Francesco Caracciolo. Infine, divieto di sosta con rimozione forzata in via Nazario Sauro, viale Anton Dohrn e via Cesario Console.