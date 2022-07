Via al Pride 2022: piazza Municipio si tinge arcobaleno - Live

Al grido di "E che burdell" è ufficialmente cominciato il Gay pride 2022 di Napoli. Non solo la comunità Lgbtq+ di Napoli e provincia, ma anche migliaia di persone eterosessuali si stanno radunando in piazza Municipio per prendere parte al corteo che partirà alle 18.15 e sfilerà sul Lungomare cittadino.

Alle 17, davanti al Municipio, previsti gli interventi istituzionali, tra cui quello del sindaco Gaetano Manfredi, e quelli delle diverse associazioni. Intanto, la bandiera del pride è stata esposta sulla facciata di Palazzo San Giacomo fin da stamattina. Alle 21, nello slargo di via Nazario Sauro, comincerà l'evento serale con diversi ospiti attesi, tra cui Valeria Marini, Alexia, Maria Mazza e Marco Carta, solo per citarne alcuni. Madrina dell'evento è Bianca Guaccero. NapoliToday seguirà la manifestazione per tutto il pomeriggio.

Il comitato organizzatore del pride napoletano è composto dal Comune e dalle associazioni Le maree, Antinoo e Associazione transessuale, con il supporto di diverse altre sigle.

(Articolo in aggiornamento)