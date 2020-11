Covid-19, De Luca ringrazia Gattuso: "Le sue parole ci aiutano a governare questo periodo difficile"

Vincenzo De Luca ringrazia Rino Gattuso. Il tecnico del Napoli, nel post partita con la Roma, aveva invitato i tifosi a celebrare e ricordare Maradona, ma in modo responsabile, evitando assembramenti ed indossando sempre la mascherina, in considerazione del difficile periodo in città causa emergenza sanitaria da Covid-19.

"Desidero ringraziare Rino Gattuso, ed esprimere apprezzamento per il suo appello ad osservare comportamenti rigorosi al termine di Napoli-Roma. Le sue parole ci aiutano a governare questo periodo difficile e a vincere la battaglia contro il Covid difendendo la salute delle nostre comunità", scrive il Governatore della Campania sui social.