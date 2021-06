Tre gattini abbandonati arrivano in treno da Napoli a Firenze: li aiuta la Polfer

Sono stati affidati - momentaneamente - ad una pattuglia della Polizia di Stato a Firenze, nella stazione di Santa Maria Novella. È la singolare vicenda occorsa a tre gattini ieri mattina, partiti da Napoli.

Abbandonati a Napoli ed in viaggio verso Firenze, erano destinati ai volontari dell'Associazione Ugda per prenderli in consegna e curarli. La responsabile dell'associazione però, rimasta imbottigliata nel traffico, temeva di non riuscire ad arrivare in tempo. A quel punto ha contattato la Polfer fiorentina che è intervenuta.

I tre gattini giunti in stazione, accompagnati da personale viaggiante del treno della compagnia Italo, sono stati affidati ad una pattuglia della Polfer che li ha presi in consegna al binario 9, accuditi e rifocillati fino all'arrivo della responsabile dell'Associazione animalista.