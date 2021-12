Galleria Vittoria, l'assessore Cosenza: "Se apre entro Natale, voglio diventare pastore sul presepe!"

''La Procura della Repubblica di Napoli ha dissequestrato la Galleria Vittoria dopo 15 mesi, i cavi di rame sono arrivati e gli addetti hanno lavorato anche sabato e domenica per l’apertura della Galleria. Ora ci aspetta il momento più difficile, accendere gli impianti di areazione, come il post- intervento di un’operazione a cuore aperto’’. Così l’assessore comunale alla Mobilità e Infrastrutture, Edoardo Cosenza, ha fatto il punto della situazione sulla riapertura della Galleria Vittoria ai microfoni della "Radiazza", il programma radiofonico di Gianni Simioli in onda su Radio Marte.

''Noi della Radiazza abbiamo fatto una scommessa, se la Galleria inaugura la sua apertura il 20 dicembre, le regaleremo un presepe di San Gregorio Armeno’’, afferma Simioli.

‘’La data precisa dell’apertura è sempre una scommessa, ma se avviene entro Natale, voglio diventare pastore sul presepe!’’, conclude l’Assessore Cosenza.