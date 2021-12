Galleria Vittoria e cavi rubati, Cosenza: "Speriamo di riaprirla prima di Natale"

L'assessore alle Infrastrutture e la Mobilità del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha sottolineato alcune novità riguardanti la prossima riapertura della Galleria Vittoria.

"Abbiamo messo sottosopra l'Italia per avere i nuovi cavi di rame. A giorni li avremo, almeno in termini di disponibilità del materiale. Intanto, ieri la procura ha avuto tutte le integrazioni che chiedeva, quindi sta esaminando tutto il materiale per darci il via libera sul piano della sicurezza. Continuiamo a sperare che la galleria possa essere aperta prima di Natale", sono state le sue parole.

Cosenza era intervenuto alla seconda giornata di Arkeda, il Salone dell'architettura, edilizia, design e arredo, in corso fino a domani nei padiglioni 5 e 6 della Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta.

A proposito del furto dei cavi di rame avvenuto nei giorni scorsi che ha ritardato l'apertura della Galleria, ha poi scherzosamente aggiunto: "Stavolta mi legherò vicino ai cavi, così sono sicuro che non li ruberanno di nuovo".