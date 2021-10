Galleria Vittoria, avanzano i lavori in linea con il cronoprogramma: gli ultimi aggiornamenti

Completate per l’intera estensione della galleria le attività di consolidamento dei pannelli in calcestruzzo mediante inghisaggio di barre filettate e posa in opera di golfari

Avanzano su più fronti, in linea con il cronoprogramma, le attività di manutenzione straordinaria in corso nella Galleria Vittoria di Napoli. E' quanto riferisce l'Anas in una nota.

Nel dettaglio, sono state completate per l’intera estensione della galleria (650 metri) le attività di consolidamento dei pannelli in calcestruzzo mediante inghisaggio di barre filettate e posa in opera di golfari.

Prosegue, con un avanzamento di oltre il 60%, l’installazione della rete metallica; l’ultimazione di questa attività è prevista entro i primi giorni della prossima settimana. Di pari passo con questa installazione, procede la posa in opera dei cavi della rete metallica, che richiedono una cucitura cosiddetta “ad X”, ovvero che prevede cuciture sia longitudini che trasversali.

Completate, inoltre, per un’estensione di oltre 450 metri complessivi, le perforazioni e gli inghisaggi necessari al fissaggio delle carpenterie metalliche, il cui avanzamento procede adesso per gli ulteriori 200 metri di galleria.

Durante questa notte e durante la prossima le attività impiantistiche in orario notturno non verranno eseguite, a causa di un lieve differimento sui tempi di approvvigionamento di alcuni materiali elettrici. Le attività riprenderanno regolarmente a partire da dopodomani, senza interferenze sui tempi di ultimazione dell’intervento complessivo.